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Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep son dakika haberleri: Gaziantepteki kimya fabrikasında patlama
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

AA

Olayda yaralıların olduğu bildirildi.

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