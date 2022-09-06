Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Olayda yaralıların olduğu bildirildi.
Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Olayda yaralıların olduğu bildirildi.
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