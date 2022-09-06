Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Ümit Özdağ: Sığınmacılar gitmesin diyen salaktır

Irkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de “Sığınmacılar gitmesin diyen salaktır” diyerek seçmeni aşağıladı. Konuşmasına “Mülteciler hariç herkese merhaba” diyerek başlayan Özdağ, ırkçı tahriklerine de devam etti.