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GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İki kentte kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep ve Kahramanmaraşta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
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Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Bugün saat 20.20'deki İstanbul Havalimanı, 22.25'teki İstanbul Sabiha Gökçen ve 23.15'teki İstanbul Havalimanı ile yarın 03.05'teki İstanbul Havalimanı, 05.55'teki Ankara, 06.00'daki Çanakkale, 06.05'teki İstanbul Sabiha Gökçen, 06.10'daki İstanbul Havalimanı uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta ise 16.55'te planlanan Ankara uçuşu iptal edildi.

Meteorolojinin uyarısı sonrası birçok kenti etkiledi: Toz taşınımı paniği
FOTOĞRAF 26
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Suriye kaynaklı toz taşınımı birçok yerde olduğu gibi Adana’da da etkisini gösterdi.
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Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü.
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Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı.
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Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Suriye üzerinden gelecek olan toz taşınımlarına karşı uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan Kahramanmaraş’ta toz taşınımı etkili oluyor.
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Kent genelinde toz taşınımları etkili olurken, özellikle kent merkezinin dağlara yakın bölgeleri ile Ahır Dağları’nın yüksek kesimlerinde toz bulutu yoğun bir şekilde gözlendi.
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Toz bulutunun yarın akşama kadar kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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Toz bulutunun yarın akşama kadar kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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Toz bulutunun yarın akşama kadar kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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Suriye bölgesinden gelen toz bulutu dolayısıyla Adıyaman’ın kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde ise azalma yaşandı.
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.
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Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
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Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
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Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
Title
Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
Title
Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
Title
Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
Title
Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
Title
Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
Title
Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
Title
Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.
Title
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Title
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Title
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Title
Meteorolojinin uyarısı sonrası birçok kenti etkiledi: Toz taşınımı paniği
Meteorolojinin uyarılarının ardından Suriye kaynaklı toz taşınımı çok sayıda ilde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü. Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı.


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