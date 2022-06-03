Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Konya zengin bir ülke

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu Konya ziyareti kapsamında şehrin yerel kanallarından tv42'ye konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir gafa imza atarak, 'Konya zengin bir ülke.' ifadelerini kullandı.