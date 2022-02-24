Gaziantep’te 4 çocuğun mazot dolu tenekeyle oyunu felaketle bitti

Gaziantep'te dört çocuğun mazot dolu teneke ile oynadığı oyun felaketle bitti. Teneke çocukların içine soktukları kağıt parçasını ateşe vermesi ile bomba gibi patlarken şans eseri hayatta kalan 4 arkadaş ciddi şekilde yandı. Evladının tanınmayacak duruma geldiğini söyleyen baba Faraç İsabaş, alevlerin metrelerce yükseldiğini belirtti.