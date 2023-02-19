Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasar gören binalar yıkılıyor. Çalışmalar kapsamında Serintepe Mahallesi'nde 37 yapının yıkımı yapılıyor.

15:15 . 19/02/2023 Sunday
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerinin tespit ettiği ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerinin tespit ettiği ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri başlatıldı.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerinin tespit ettiği ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri başlatıldı.


Çalışmalar kapsamında Serintepe Mahallesi'nde 37 yapının yıkımı yapılıyor.


Açıklamada, görüşlerine yer verilen Serintepe Mahalle Muhtarı Fikret Yılmaz, depremlerle büyük korku yaşadıklarını belirtti.


Depremin etkisiyle mahalledeki birçok evde hasar oluştuğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun mahallemizde herhangi bir can kaybı yaşanmadı fakat birçok mahalle sakinimizin evinde büyük hasar oluştu. Yapılan tespitler sonucunda acil yıkılması gereken 17 ev ve ağır hasarlı olan 20 evimiz bulunuyor. Şu an itibarıyla da Şehitkamil Belediyemiz tarafından acil yıkılması gereken evlerin yıkım çalışmaları başlatıldı."




#ağır hasar
#Gaziantep
#Şehitkamil Belediyesi
#yıkım
1 saat önce
default-profile-img
Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
Enkazlardan çıkarılan çelik kasa ve silahlar özel odalarda muhafaza ediliyor
Neymar sakatlandı
Malatya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya Yeşilyurt’ta 4,7 büyüklüğünde deprem korkuttu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.