Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yedi kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda üç tabanca, 100 mermi, 21 boş kovan, iki mermi çekirdeği ele geçirildi.

Yakalanan 23 şüpheliden yedisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı, diğer dördünün işlemleri sürüyor.

Kozluyazı Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta akraba iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.