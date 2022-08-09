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GAZİANTEP

Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yedi kişi tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden yedisi tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yedi kişi tutuklandı
Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavga.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda üç tabanca, 100 mermi, 21 boş kovan, iki mermi çekirdeği ele geçirildi.

Yakalanan 23 şüpheliden yedisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı, diğer dördünün işlemleri sürüyor.

Kozluyazı Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta akraba iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Ağrı'da akrabaların taş, sopa ve silahlı kavgası: 5 yaralı
OYNAT 00:59
Ağrı'da akrabaların taş, sopa ve silahlı kavgası: 5 yaralı
Ağrı'da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası: İçinde 10 kişinin bulunduğu evi yakmaya çalıştılar
FOTOĞRAF 18
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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi’nde meydana geldi.
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Sabah saatlerinde, akraba olan Siyahlı ve Sancar aileleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
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Akşam saatlerinde ailelerinin diğer yakınlarının da mahalleye gelmesi üzerine iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.
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Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basarak camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak, evi ateşe vermeye kalktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yunus timleri, çevik kuvvet ve acil müdahale biriminin de aralarında bulunduğu polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
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Ateşe verilmek istenen evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi ise güvenlik koridoru oluşturulup, çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.
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Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.
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'Kız kaçırma' kavgasında 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı
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'Kız kaçırma' kavgasında 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı
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'Kız kaçırma' kavgasında 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı
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'Kız kaçırma' kavgasında 6 kişi yaralandı, yakılmaya çalışılan evdeki 10 kişi kurtarıldı
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Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası: İçinde 10 kişinin bulunduğu evi yakmaya çalıştılar
Diyarbakır'da, akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanırken, olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basıp, ateşe vermeye kalktı. Evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi, polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridoruyla çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.
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