Gündem Gaziantepte bayrak sevgisi kameraya yansıyan minik kız konuştu
GAZİANTEP

Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan minik kız konuştu

Gaziantep'te 5 yaşındaki Bahar Kılıç bayrak sevgisiyle adeta düşman çatlattı. Bayrağı alıp üşümesin diye ceketinin arasına koyan minik çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu
Bahar Kılıç ve babası

Gaziantep’te bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç, "Bayrağın üşümesini istemedim" diyerek o anları anlattı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bahar Kılıç’ın bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansımıştı. Yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öptükten sonra katlayarak göğsüne koyan Kılıç’ın yürekleri ısıtan görüntüsü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Küçük kızın bahçede oyun oynadığı sırada yere düşen bayrağı kaldırdıktan sonra oyun oynamaya devam etmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

O görüntüyle Türkiye’nin gündemine oturan Bahar, bayrakta şehitlerin kanı olduğu için yerden kaldırdığını söyledi. Küçük kızın babası İbrahim Kılıç ise bayrağın baş üstünde olması gerektiğini belirterek evlatlarını bu şekilde yetiştirdiğini kaydetti.

Bayrağın üşümesini istemedim

Okuldan geldikten sonra bahçeye oyun oynamak için çıktığını söyleyen Bahar Kılıç, “Onu yerden kaldırıp ceketimin arasına koydum. Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü bayrağın içinde bizim şehitlerimizin kanı var. Onu götürüp anneme verdim. Ben anaokuluna gidiyorum. Büyünce doktor olmak istiyorum” dedi.

Çocuklarımızı böyle yetiştirdik

Bahar’ın babası İbrahim Kılıç ise görüntünün bu kadar gündeme oturacağını bilmediğini söyledi. Bayrağın kendileri için namus olduğunu ifade eden Kılıç, “Çünkü atalarımız bize bunu böyle öğretti. Bayrağın daima baş üstünde, zirvede olması gerekiyor. Biz de çocuklarımızı böyle yetiştirdik. Bayrağın yere düşmemesi gerektiğini atalarımız bize nasıl öğrettiyse biz de çocuklarımıza böyle öğrettik. Bayrağımız basit bir bayrak değil, manevi değeri çok yüksek. Benim evimin her köşesinde, iş yerimde ve arabamda sürekli bayrak vardır” diye konuştu.

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Çocuklardan biri, çöpte buldukları daha büyük olan bayrağı çöpün yanındaki merdivenin demir korkuluğuna astı.
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