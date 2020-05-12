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GAZİANTEP

Gaziantep'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gaziantep'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Gaziantep'in Akkoç Mahallesi'nin, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Kararın ardından güvenlik güçleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.

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