Gaziantep'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gündem

Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu: Valilik uyarı yaptı

Rize'de, koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek, "Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık" dedi.