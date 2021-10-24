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GAZİANTEP

Gaziantep’te çorbalı sabah sohbetleri

Çalışmaları ile Gazi şehirlilerin günün her saatinde yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çorba ikramlarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gaziantep’te çorbalı sabah sohbetleri​
Fatma Şahin

Çalışmaları ile Gazi şehirlilerin günün her saatinde yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çorba ikramlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çorba ikramı hizmetine özellikle havaların soğumasıyla vatandaşların ilgisi artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağıtımın yapıldığı noktaları ziyaret ederek, öğrencilerle ve erken saatlerde işlerine gitmek için duraklarda bekleyen vatandaşlarla sıcak çorba eşliğinde bir süre sohbet etti.

Şehrin kalabalık 25 bölgesinde hizmet veren çorba ikram noktaları ve çeşmeleri sayesinde 15 bin kişi güne sıcak çorbalarla içleri ısınarak başlıyor.

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