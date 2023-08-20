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Gaziantep'te doktora 20 kişi saldırdı: Bir kişi tutuklandı diğer saldırganların adli süreci devam ediyor

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde görevli doktor, hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda doktorla beraber bir güvenlik görevlisiyle bir yönetici de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olay sebebiyle bir kişinin tutuklandığını, diğer saldırganlar için adli süreç ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz." dedi.

18:41 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gaziantep'te hasta yakınlarınca darbedilen doktor yoğun bakıma alındı.

Gaziantep'te hasta yakınlarınca darbedilen doktor yoğun bakıma alındı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan bir özel hastanede, iddiaya göre serum takarken başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Küfürler savuran saldırgan 20 yakınını yanına alarak doktora ve yanında bulunan görevlilere saldırdı. Olayda acil doktoru Asadullah Beğoglu, Sağlık Gece Müdürü Ahmet Sefa ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Yaralanan doktor yoğun bakıma alınırken beraberindeki görevliler hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken acil servis bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı.

Doktora 20 kişi saldırdı: Bir kişi tutuklandı diğer saldırganların adli süreci devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olay sebebiyle bir kişinin tutuklandığını diğer saldırganlar için adli süreç ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Bakan Koca paylaşımında,
"Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz."
dedi.

"Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz."

Bakan'ın paylaşımı şöyle:

Gaziantep’teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz.

#Gaziantep
#Doktor
#Saldırı
#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
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