Gaziantep'te engelli gibi davranıp kolunu ve bacağını sargıya alarak dilenen şahısı sivil zabıta ekipleri yakaladı

Zabıtanın uyarısına rağmen sağlık sorunu olduğunu söyleyen Doğan C., görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkardı. Dilenmenin yasak olduğunu, ceza keseceğini söyleyen zabıtanın karakola götürdüğü Doğan C., ekiplerin uyarısıyla kolunu ve bacağını rahatlıkla hareket ettirdi, oturup kalkarken de bir sorunu olmadığı görüldü. Doğan C.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

699 kişiye para cezası

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son bir ayda altı araç ve 33 zabıta memuruyla yapılan dilenci denetimlerinde 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplam 699 kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle işlem uyguladığını bildirdi.

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