Gündem Gaziantepte engelli gibi davranıp kolunu ve bacağını sargıya alarak dilenen şahısı sivil zabıta ekipleri yakaladı
GAZİANTEP

Gaziantep'te engelli gibi davranıp kolunu ve bacağını sargıya alarak dilenen şahısı sivil zabıta ekipleri yakaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Sivil ekipler, Karagöz Caddesi'nde, Doğan C.'nin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı halde kolunu ve bacağını sargı beziyle sarıp, dilendiğini fark etti. Karakola getirelen dilenciye 277 lira ceza kesildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gaziantepte engelli gibi davranıp kolunu ve bacağını sargıya alarak dilenen şahısı sivil zabıta ekipleri yakaladı
Yakalanan dilenciye ceza kesildi.

Zabıtanın uyarısına rağmen sağlık sorunu olduğunu söyleyen Doğan C., görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkardı. Dilenmenin yasak olduğunu, ceza keseceğini söyleyen zabıtanın karakola götürdüğü Doğan C., ekiplerin uyarısıyla kolunu ve bacağını rahatlıkla hareket ettirdi, oturup kalkarken de bir sorunu olmadığı görüldü. Doğan C.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

699 kişiye para cezası

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son bir ayda altı araç ve 33 zabıta memuruyla yapılan dilenci denetimlerinde 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplam 699 kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle işlem uyguladığını bildirdi.

İHA kameramanını tokatlayan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti
GÜNDEM
İHA kameramanını tokatlayan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

Sahipsiz pitbull ekipleri alarma geçirdi
GÜNDEM
Sahipsiz pitbull ekipleri alarma geçirdi
Ev almak isteyenler dikkat

Ev almak isteyenler dikkat

​Şartlar belli oldu: Düşük faizli konut kredisi kimlere verilecek?
Danıştaydan izin kararı

Danıştay'dan izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çerkes Sürgünü paylaşımı: Yüzyıllar geçse de unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu dikkat çekmişti.

Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını kullanan Akşener sözlerini savundu.

Kripto paralar 7. haftayı da kayıpla kapattı.

İzmit'te tarihi yapı tehdit altında.

Türk pilotları Kobra Manevrası'yla dünyada bir ilki başardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.