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Gaziantep’te faciadan dönüldü: Kazada 10 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, kına gecesine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Hafta sonu düğünleri yapılacak olan gelin ve damat, haberi alınca hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
Gaziantep’te faciadan dönüldü: Kazada 10 kişi yaralandı
Gelin ve damat kazayı duyunca hastaneye koştu.

Bir yakınlarının Tandır Mahallesi'ndeki kına gecesine katılmak üzere yola çıkan Uğur Özer (42) yönetimindeki 27 AFM 790 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Ters dönen araçta sürücü Uğur Özer ile yanında bulunan akrabaları Esra Yaşar Özer (22), Dilek Özer (33), Meryem Özer (40), Ayşegül Özer (10), Eren Yılmaz Özer (9), Emre Özer (14), Zeynep Bülbül (33), Ahmet Can Bülbül (7) ve Nimet Ecrin Bülbül (8) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi kaldırılırak tedavi altına alındı.

Hafta sonu düğün hazırlıkları yapan ve fotoğraf çekimi yaptıran gelin Sultan ile damat Mehmet Dönmez Çifti, kazayı duyunca hastaneye koşup yaralıların sağlık durumlarını takip etti.

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