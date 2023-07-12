Gaziantep'te hasarlı iki katlı bina çöktü: 5 yaralı

Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yan duvarının çökmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Ege Denizi ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri.
Prof. Dr. Naci Görür, olası ‘Büyük İstanbul Depremi’ için bir kez daha uyardı. Naci Görür, "Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz” diyerek, “Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz” ifadesini kullandı. İşte İstanbul’un en sağlam ve en riskli ilçeleri. İşte MTA güncel İstanbul diri fay hattı haritası.
ASRIN felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar gören Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, simge yerlerdeki enkazın kaldırılmış hali uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda, hasar gören simge noktaların yanı sıra çadır kent ve konteyner kent olan tarım arazileri de dikkati çekti.