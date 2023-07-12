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Gaziantep'te hasarlı iki katlı bina çöktü: 5 yaralı

Gaziantep’te üniversite yakınlarında depremde hasar gören 2 katlı bina çöktü, 5 kişi yaralandı.

11:22 . 12/07/2023 Çarşamba
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Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yan duvarının çökmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



#Gaziantep
#deprem
#bina
2 saat önce
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