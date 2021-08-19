İnşaattan düşen işçi rekor tazminat kazandı

2016 yılında bir ev inşaatında çalışan 22 yaşındaki Ferdi Bozyel, çalıştığı sırada ayağının takılması sonucu dengesini kaybederek 3 metre yükseklikteki inşaattan düştü. Düşme sonrası boynu kırılan Bozyel’in vücudunun yüzde 90’ı felçli kaldı.

Bozyel iş kazası sonrası felçli kaldı.

İşverene dava açtı

Bozyel, işverenin iş güvenliğini almadığı iddiasıyla Gaziantep 3. İş Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. Yaklaşık 5 yıl süren davanın ardından mahkeme, işvereni 860 bin TL tazminata mahkum etti. Mahkeme dava süreci nedeniyle uyguladığı yasal faiz ile 1 milyon 500 bin TL ile işvereni, rekor miktarda tazminata mahkum etti. Karara sevinen Bozyel ailesi, bu seferde işverenin mal varlığını başkasına devretmesinden dolayı parayı alamıyor. Parayı alamadıkları için tepki gösteren aile yetkililerden yardım istiyor.

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Ferdi Bozyel

“Sadece hakkımı istiyorum başka da bir şey istemiyorum”

Felç kaldığı için 5 yıldır çok büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Ferdi Bozyel, “İnşaatta çalışıyordum. El arabası arka taraflara doğru çekmek isterken ayağım yerde bulunan brikete takıldı ve dengesiz bir şekilde kafa üstü yere düştüm. Düştüğüm yer 3 metre yükseklikteydi. Toprağın üstüne doğru düştüm ondan sonrasını da hatırlamıyorum. 2016’nın 10’uncu ayında düşmüştüm ve 16 yaşındaydım. Paramı vermiyorlarmış, yanıma bile gelmediler. 5 senedir yerdeyim hiçbir gün gelip halimi hatırımı sormadılar. Sadece hakkımı istiyorum başka da bir şey istemiyorum” dedi.

Baba Mustafa Bozyel kazandıkları tazminatı alabilmek için yetkililerden yardım istiyor.

“Oğlumun hayatı kurtulsun başka bir şey istemiyorum”

Dava sonucu kazandıkları parayı alamadıklarını ve çocuğunun geleceği için bir şeyler yapmak istediğini belirten baba Mustafa Bozyel, “Kaza sonrası oğlumua acilen devlet hastanesine kaldırdık ve bize ameliyatın burada yapılamayacağını bu nedenle özel bir hastaneye götürmemizi istediler. Özel hastanede bizden 100 bin TL istediler. Bizde ödeyemeyecek haldeydik çünkü işçi bir insan bu parayı ödeyemez. Onun için biz oğlumun patronuna haber verdik. Patronu, ‘eğer biz bu parayı ödersek ceza alırız. Bunun için de biz bu riski göze alamayız. Herkes kendi başının çaresine baksın’ dedi. Bizde bu olayın ardından hukuki yoldan davamızı başlattık. Hukuki süreci başlattıktan sonra avukatlar aracılığıyla 1 milyon 500 bin TL para kazandık. O parayı da oğlumun patronunun mal varlığını başkasının üzerine devir ettiği için hiçbir şey alamıyoruz. Yetkililere bu konuda bize yardımcı olmaları için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ben en azından oğlumun geleceği için bir şeyler yapmak istiyorum. Ben bugün varım yarın yokum. Allah korusun bana bir şey olsa oğluma ne olacak? Oğlumun hayatı kurtulsun başka bir şey istemiyorum. Parayla mı hayatı kurtulacak hayır ama en azından bir geleceği olacak ve kendisine bakacak birileri olur” ifadelerini kullandı.

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"Davayı kazandık ama maalesef yine hukuk kanunları gereğince parayı alamıyoruz"



Müvekkilinin davasını kazandığını fakat talep etmelerine rağmen alınmayan ihtiyati tedbir kararının uygulanmaması yüzünden alamadıklarını söyleyen Ersel Cengiz, “2016 yılında açılan davada HMK 389 gereği ihtiyari tedbir konulmasını talep ettik mahkemeden. Tabii bu da davalı taraf için oluyor. Bunun sebebi ise daha sonradan davayı kazanma sürecinde mal varlığını kaçırmamasına yönelikti. Ancak bu talebimiz her ne hikmetse mahkeme tarafından görmezden gelindi. Bununla birlikte ihtiyati tedbir kararı konulmadı. Gelinen süreçte ise davamızı kazandık. Yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin TL’ye yakın bir hak kazandık. Ancak şu anda kazanmış olduğumuz bu hakkı maalesef yine hukuk kanunları gereğince alamıyoruz. Bunun tek sebebi dava açılırken ihtiyati tedbir kararının konulmamış olması. Bu nedenle mağduriyetimiz var. Bundan sonraki süreçte tekrardan bizim tasarrufun iptali gibi bir dava açmamız gerekiyor. Ancak 2016 yılında açılan dava zaten yıl 2021 şimdi sonuçlandı. Bir 5 yıl daha eklememiz gerekiyor ki o süreçte de davamızı kazanıp davalı tarafın üzerine elinden çıkardığı malların eline geçmesini beklemekten başka çaremiz kalmayacak. Sonuç olarak geciken adalet, adalet değildir. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini talep etmekteyiz” şeklinde konuştu.

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