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Gaziantep'te kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu

Gaziantep'te, polisin atık yüklü kamyonun kasasında narkotik köpeği 'Onix' ile yaptığı aramada, dokuz kilo metamfetamin ve iki kilo eroin ele geçirildi. Şoför, gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Gaziantepte kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu Onix buldu
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine kent girişinde önlem alan polis, takip ettiği, plakası açıklanmayan atık yüklü kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix' ile yapılan aramada, kasadaki atıklar içine gizlenen dokuz kilo metamfetamin ile iki kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, kamyonun ismi açıklanmayan sürücüsünü gözaltına alarak, emniyete götürdü.

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