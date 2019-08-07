Gündem Gaziantepte minibüs ve otomobil çarpıştı 3 ölü 12 yaralı
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Gaziantep'te minibüs ve otomobil çarpıştı: 3 ölü 12 yaralı

Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Gaziantep'te minibüs ve otomobil çarpıştı: 3 ölü 12 yaralı
Gaziantep'te minibüs ve otomobil çarpıştı: 3 ölü 12 yaralı

Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

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