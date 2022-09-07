Gaziantep'te minikler hediyeleriyle okula ilk adımı attılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in Gaziantep’te ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrenciye hediyesi olan çanta ve kırtasiye malzemeleri, minikleri sıralarında karşıladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında uyum haftası çerçevesinde 1’inci sınıf öğrencilerin okula başladı.
Minik öğrenciler derslerinin ilk gününde sıralarında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan okul çantası içinde 12 renkli sulu boya, 6’lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3’lü kırmızı kurşun kalemle karşılaştı.