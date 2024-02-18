Gaziantep'te miting gibi seçim irtibat ofisi açılışı

“2002’de yola çıktığımızda ‘Önce insan’ dedik. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik. İşimiz hizmet, gücümüz millet. İlk günkü aşkla. 22 yıl sonunda ilk günkü aşkla bir seçim bürosu açılışını mitinge dönüştüren, bugün gelenlerden, cumhur ittifakının bütün temsilcilerinden biz razıyız Rabbimde razı olsun. ‘Yarın değil hemen şimdi’, ‘İnandığın yolda yürü’ dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Devlet Bahçeli’nin yürüdüğü yol, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek bizi biz yapan bütün değerlerle bir medeniyet yolculuğundayız. Allah’ıma hamt olsun Rabbime şükrediyorum sizin gibi meydanları dolduran yol arkadaşları verdiği için. 18’inci kez milletin terazisine hazırlanıyoruz. 31 Mart’ta şu meydan bize ‘10’da 10 yapmaya hazır kararlıyız’ diyor. Fatma Bacınızı Türkiye birincisi yapmaya, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gittiğimizde ‘Cumhurbaşkanım biz geldik, Cumhur ittifakının en yüksek oy oranıyla geldik’ demeye hazır, gayret bizden zafer Allah’tan olsun. Zafer inananların olsun, çok teşekkür ediyorum.”