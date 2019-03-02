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Gaziantep'te motosikletli gasp: 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te motosikletli gasp: 2 kişi yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanının cep telefonunu ve parasını gasbederek kaçan motosikletli 2 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA
Cep telefonu ve para gasbederek kaçan motosikletli 2 şüpheli yakalandı.
Cep telefonu ve para gasbederek kaçan motosikletli 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, motosikletle geldikleri akaryakıt istasyonunda bir çalışanın cep telefonunu ve parasını silah zoruyla gasbeden 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen ve pompalı tüfek taşıyan biri kar maskeli 2 şüpheli, istasyon çalışanı M.H.K'nin (20) cep telefonunu ve 800 lirasını gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, olayı gerçekleştiren zanlılardan birinin Şatırhöyük Mahallesi'nde yaşayan C.P.B. (20) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, evinde gözaltına alınırken, olayda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ise zanlının evinin yakınlarında araziye gizlenmiş şekilde bulundu.

  • C.P.B'nin ifadesi doğrultusunda M.D. (18) de yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, gasbedilen cep telefonu ve para ele geçirildi.
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