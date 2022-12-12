Gaziantep’te 'Narko Alan' operasyonu: 36 kişi yakalandı

Dünya

Cinsiyet değiştiren ABD'li asker pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası

ABD donanmasının özel kuvvetlerinde görevli olan ve erkekten kadına dönen Kristin Beck, cinsiyet değiştirme kararının hayatının en büyük hatası olduğunu söyledi. Yeniden doğduğu cinsiyete dönmeye hazırlanan Beck, trans aktivistleri eleştirerek kendisinden faydalandıklarını ifade etti. Ülkesine seslenen Beck, "Amerika’nın tamamına yayılmış binlerce cinsiyet kliniği var. Çocuklar içeri girip ‘Ben erkek gibiyim’ veya ‘Bu beni rahat hissettiriyor’ dediğinde bir psikolog, ‘Ah, sen transseksüelsin’ diyor. Bu doğru görünüyor mu? Bu yüzden Amerika’ya uyanmasını söylemeye çalışıyorum" dedi.