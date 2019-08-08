Gaziantep yerel haberleri: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü Gaziantep'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 08:34 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 08:44 IHA