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GAZİANTEP

Gaziantep'te otomobil tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

Araçtan inenlere çarpmamak için direksiyonu kırınca tramvay yoluna uçtu

Gaziantep’te yoldan çıkan araç tramvay yoluna uçtu. Kazanın araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kırılması sonucu gerçekleştiği öğrenilirken kaza sonrası yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu.
Araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu.

Kaza Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeditepe mahallesi tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karataş mahallesinden Üniversiteye doğru giden Tofaş Marka araç ile Renault marka araç kaza yaptı.

Araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu.

Araçlarından inenlere arkadan gelen 27 BAT 83 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü Murat B. araçlarından inen yayalara çarpmamak için direksiyonunu tramvay yoluna kırdı.

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Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı
Tramvay yoluna uçan otomobilin sürücüsü yaralanmazken, Kazada aracın çarptığı 2 kişi yaralandı.

Araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık devlet hastanesine kaldırıldı.

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