Araçtan inenlere çarpmamak için direksiyonu kırınca tramvay yoluna uçtu

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Dışişleri: Ermenistan'ın Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi hadsizlik ve sorumsuzluk örneği

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın Sevr Antlaşması hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesinin "yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneği" olduğunu bildirdi.