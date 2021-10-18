Gündem Gaziantepte otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı
3. SAYFA

Gaziantep'te otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı

Gaziantep'te yanındaki alacaklılarının tehdit ettiği M.İ., direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle direğe çarptı. Şüpheliler kaçarken, hastanedeki tedavisinin ardından M.İ. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gaziantepte otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı
Tartışma sırasında tehdit edilen M.İ., direksiyon kontrolünü yitirip kaldırımdaki yön tabelası direğine çarptı.

Gaziantep'teki olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., para meselesi yüzünden husumetli olduğu 2 kişiyle 27 AHN 687 plakalı otomobiline bindi. Araç hareket halindeyken alacaklılarıyla arasında tartışma çıktı.

DHA

Tartışma sırasında tehdit edilen M.İ., direksiyon kontrolünü yitirip kaldırımdaki yön tabelası direğine çarptı.

DHA

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.İ., ekipler tarafından çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA

Ayakta müdahale edilen M.İ., ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

'Eşsiz hizmetleri unutulmayacak'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.