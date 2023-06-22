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Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: Örgüt içinde silahlı olarak faaliyet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

18:23 . 22/06/2023 Perşembe
IHA
Gaziantep’te terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.Gaziantep’in Nizip ilçesinde gözaltına alınan F.E.’nin geçmiş dönemlerde El Kaide Irak yapılanması ve DEAŞ terör örgütü yönetim kademelerinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



#Gaziantep
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#Terör Örgütü
#Operasyon
29 dakika önce
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