Gaziantep'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 14 Gözaltı

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Arkada iki tane siyah araba zikzak yapıyorlardı. Muhtemelen makas atarken oldu, çok hızlı geliyorlardı arkamızdan. Kazanın olacağı çok belliydi. Durum ortada maalesef dedi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.