Gaziantep'te şebeke suyunun içime uygun olduğu belirlendi

"Yaşadığımız bu süreçte şehrimize su temin edilen kaynaklardan, şehir içi kuyularımızdan ve şebekeden düzenli olarak su numuneleri alınmakta olup laboratuvarlarımızda analizleri yapılmaktadır. 06.02.2023 tarihinden itibaren toplam 11 bin 200 analiz yapılmış olup, mikrobiyolojik ve kimyasal analiz sonuçları neticesinde 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'e uygun olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibariyle şehir merkezimiz genelinde şebeke suyumuz, içmeye ve kullanıma uygundur. Tüm halkımıza bu süreçte göstermiş olduğu sabır, tahammül ve duyarlılık için teşekkür ederiz."