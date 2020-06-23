Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden, aralarında 3 polisin de olduğu 25'i tutuklandı.

Haber Merkezi 23 Haziran 2020, 07:52 Son Güncelleme: 23 Haziran 2020, 07:58 AA