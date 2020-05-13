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Gündem Gaziantepte torbacı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te torbacı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Haber Merkezi AA
Torbacılar polisten kaçamadı.
Torbacılar polisten kaçamadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın uyuşturucudan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

  • Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu imal eden ve satışını yapanların yakalanması amacıyla 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kapıları açılmayan evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi ve 19 şüpheli yakalandı.

'Torbacı'lar dronedan kaçamadı
OYNAT 01:01
'Torbacı'lar dronedan kaçamadı
Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 50 gram eroin, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Söz konusu adreslerde yapılan aramada 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 330 gram sentetik madde, 153 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 8 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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