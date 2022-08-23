Gaziantep'teki feci kazada ölen İHA muhabirlerinin son görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gitmekte olan İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen, kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde durarak, araçta sıkışan 21 yaşındaki Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti.

Devrilerek 150-200 metre sürüklenen bir yolcu otobüsü, ilk kazanın yaşandığı alanda bulunan ambulans ile itfaiye araçlarına çarpmış, meydana gelen ikinci kazada İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İlk kazanın ardından canlı yayın aracını emniyet şeridine park ederek araçtan inen İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen'in feci kazadan saniyeler önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki muhabirin ilk kazada şarampole devrilen araçta sıkışan Aziz Birdal'ı ağır yaralı olarak araçtan çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa taşımaları yer alıyor.

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İHA muhabirlerinden Muhammet Abdulkadir Esen'in, kazayı görünce yardım için duran Mehmet Özsoylu ile birlikte yaralı Aziz Birdal'ın bulunduğu sedyeyi taşıdığı görülüyor. Yaralının araçtan çıkarılmasına yardım eden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in ise yaralının ambulansa taşınmasını cep telefonu kamerası ile görüntülediği görülüyor.

FOTOĞRAF 54 Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı var Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi. BiP'te paylaş

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