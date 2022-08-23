Gaziantep'teki kazanın raporu ortaya çıktı: 130 km hız 307 metre fren izi

Gaziantep'te trafik kazasına müdahale eden ekiplere çarpan yolcu otobüsünün 130 kilometre hızla gittiği ortaya çıktı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekiple araçları biçen Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiğine işaret edildi. TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde otobüsler için belirlenen hız sınırı 100 kilometreydi.

Kazadan 20 dakika önce çekilmiş görüntüde ekiplerin emniyet şeridinde olduğu görülüyor.

EKİP EMNİYET ŞERİDİNDEYDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, otobüsün devrilmesinden önce yolun durumunu gösteren bir görüntü paylaştı. İlk kazadan sonra, ikinci kazadan önce kaydedilen görüntülerde, kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediği, yan tarafta emniyet dubalarının bulunduğu görülüyor.

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Vali Gül görüntüye ilişkin “Gündüz gözüyle üç şeritli yol. Birinci kazadaki araç tek taraflı kaza yaparak şarampole yuvarlanmıştır. Otoyolda, kaza yapıp bekleyen bir araç bulunmamaktadır. Kurtarma ekipleri, emniyet şeridinde beklerken, yaklaşık 300 metre geriden zikzak çizip ve 100 metre kala yan yatıp kayarak gelen otobüsün altında kalmıştır” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı var