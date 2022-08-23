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GAZİANTEP

Gaziantep'teki kazanın raporu ortaya çıktı: 130 km hız 307 metre fren izi

Gaziantep’te 15 kişinin ölümüne yol açan yolcu otobüsünün 130 km hızla gittiği ortaya çıktı. Yolda otobüsler için belirlenen hız limiti 100 km’ydi. Kaza raporuna göre yolda otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, otobüsün 300 metre geriden zikzaklar çizip 100 metre kala yan yatıp kayarak emniyet şeridinde bekleyen ekiplere çarptığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantepteki kazanın raporu ortaya çıktı: 130 km hız 307 metre fren izi
Korkunç kazada aralarında 3'ü sağlıkçı, 3'ü itfaiyeci, 2'si basın mensubu 15 kişi ölmüştü.

Gaziantep'te trafik kazasına müdahale eden ekiplere çarpan yolcu otobüsünün 130 kilometre hızla gittiği ortaya çıktı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekiple araçları biçen Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiğine işaret edildi. TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde otobüsler için belirlenen hız sınırı 100 kilometreydi.

Kazadan 20 dakika önce çekilmiş görüntüde ekiplerin emniyet şeridinde olduğu görülüyor.
Kazadan 20 dakika önce çekilmiş görüntüde ekiplerin emniyet şeridinde olduğu görülüyor.

EKİP EMNİYET ŞERİDİNDEYDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, otobüsün devrilmesinden önce yolun durumunu gösteren bir görüntü paylaştı. İlk kazadan sonra, ikinci kazadan önce kaydedilen görüntülerde, kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediği, yan tarafta emniyet dubalarının bulunduğu görülüyor.

Vali Gül görüntüye ilişkin “Gündüz gözüyle üç şeritli yol. Birinci kazadaki araç tek taraflı kaza yaparak şarampole yuvarlanmıştır. Otoyolda, kaza yapıp bekleyen bir araç bulunmamaktadır. Kurtarma ekipleri, emniyet şeridinde beklerken, yaklaşık 300 metre geriden zikzak çizip ve 100 metre kala yan yatıp kayarak gelen otobüsün altında kalmıştır” ifadelerini kullandı.

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