Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar: Taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya sebep oluyordu

Karadeniz Mahallesi'nde Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik silahla art arda ateş etti. Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı. Bu sırada çevredekiler korku ile kaçtı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

FOTOĞRAF 4 Yamaçtepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki oto yıkamada çalışan B.B. ile T.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, yanında taşıdığı bıçakla B.B'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.<br><br>Olayın ardından T.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oto yıkamada çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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