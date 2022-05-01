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Gündem Gaziosmanpaşada korku dolu anlar Taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya sebep oluyordu
İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar: Taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya sebep oluyordu

İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik silahla ateş eden taraftar, faciaya davetiye çıkardı. Taraftar tam otomobilden inerken patlayan silah, çevredekileri kaçışmasına sebep oldu. Olayda kimse yaralanmadı.

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Haber Merkezi DHA
Gaziosmanpaşada korku dolu anlar: Taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya sebep oluyordu
Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı.

Karadeniz Mahallesi'nde Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik silahla art arda ateş etti. Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı. Bu sırada çevredekiler korku ile kaçtı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 4
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Yamaçtepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki oto yıkamada çalışan B.B. ile T.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, yanında taşıdığı bıçakla B.B'yi yaraladı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.<br><br>Olayın ardından T.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oto yıkamada çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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