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İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'daki polis denetiminden taksiciye silah dayayıp kaçtılar!

Polis denetiminden taksiciye silah dayayıp kaçtılar!

İstanbul Eyüpsultan'da taksiye binerek Gaziosmanpaşa'ya gideceğini söyleyen 3 kişi, polis uygulamasından kaçmak isterken gece bekçilerinin denetimine takıldı. 3 şüpheli, taksiciye silah dayayıp bekçilerin denetiminden kaçtı. Taksi, lastiklerine ateş edilerek bir süre sonra durdurulurken, 3 şüpheli taksiden inerek kayıplara karıştı.

Haber Merkezi DHA
Gaziosmanpaşa'da denetime takılmak istemeyen 3 şüpheli, taksiciye silah dayayıp kaçtı.
Gaziosmanpaşa'da denetime takılmak istemeyen 3 şüpheli, taksiciye silah dayayıp kaçtı.

Olay, Gaziosmanpaşa'da saat 22.00 sıralarında yaşandı.

Kimliği belirsiz 3 kişi, Eyüpsultan Rami'den Aslan Yozgatlı'nın kullandığı 34 TAP 67 plakalı taksiye binerek Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ne gitmek istediklerini söyledi. Taksiyle Gaziosmanpaşa meydana gelen şüpheliler, polis uygulamasını görünce sürücüyü Ordu Caddesi'ne yönlendirdi. Taksi Ordu Caddesi'ne girdiği sırada, gece bekçileri taksiye 'dur' ihtarında bulundu.

Gaziosmanpaşa'da denetime takılmak istemeyen 3 şüpheli, taksiciye silah dayayıp kaçtı

SÜRÜCÜYE SİLAH DAYADILAR

İddiaya göre, bekçilerin denetimini gören şüpheliler, taksiciye silah dayayarak yoluna devam etmesini söyledi. Şüpheliler, sürücüyü otomobilin arka koltuğuna alarak kaçmayı sürdürdü. Şüphelilerin kaçtığını gören bekçiler, durması için aracın lastiklerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu aracın lastikleri patlarken, şüpheliler kaçmaya devam etti.

Gaziosmanpaşa'da denetime takılmak istemeyen 3 şüpheli, taksiciye silah dayayıp kaçtı

Patlak lastiklerle daha fazla ilerleyemeyen şüpheliler, sürücüyü ve aracı Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi'nde bırakarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taksiciden olayla ilgili bilgi alarak şüphelilerin kaçtığı istikamette inceleme başlattı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, takside detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi toplayan ekipler, güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

  • Olay sonrası, taksi sürücüsü Yozgatlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, taksi otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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