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POLİTİKA

Gaziray’ın ilk sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziray’ın ilk sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşü için Beylerbeyi İstasyonu’na geldi.

  • Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentteki ilk durağı Gaziray Beylerbeyi İstasyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, istasyon girişinde öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.


Müzik dinletisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer protokol üyeleri, Beylerbeyi İstasyonu’na giriş yaptı ve Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

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