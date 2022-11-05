Gaziray’ın ilk sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması: Tarih vererek duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasıyla ilgili, "2023'ün başında bütün bu meselelerin hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız" dedi.