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İSTANBUL

Gaziye Kılıçdaroğlu kelepçesi

CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarının saldırısına uğrayan 15 Temmuz gazisi Koray Demirel, ev hapsine çarptırıldı ve elektronik kelepçe takıldı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
15 Temmuz gazisi Koray Demirel
15 Temmuz gazisi Koray Demirel

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı şehit cenazesinde çıkan olayların perde arkası netleşmeye başladı.Yaşanan arbede sürecinde, Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından saldırıya uğrayan 15 Temmuz gazisi Koray Demirel, ev hapsine çarptırıldı. Demirel’e elektronik kelepçe de takıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı’nın avukatı Mustafa Kaya, müvekkili Koral Demirel’in olaydan 1 hafta sonra ifadeye çağrıldığını belirterek, “Kılıçdaroğlu’na yumruk atılmasından sonra arbede yaşanıyor. İtiş kakışta birkaç kişi tespit ediliyor. Onların da bir yaralama eyleminda bulunduğu kabul edilmiş. Şikayetçi yok, kimin yaraladığı, nasıl yaralandığı belli değil. Darp raporu yok. Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

KAÇMA ŞÜPHESİ YOK

  • Olağanüstü bir cezayı gerektirmediği müddetçe elektronik kelepçe uygulamasına gerek olmadığını belirten Kaya, “Müvekkilim devlet memuru. Herhangi bir kaçma şüphesi yok. Suçun ceza sınırı da dikkate alınarak bu dava konusu dosyayı inceleyen hakim ve savcılar da siyasi dengeyi kurmaya çalışmışlar. Vatandaşlar arasında binlerce kez yaşanan kavga olaylarında hiçbir zaman elektronik kelepçe uygulaması yapılmamıştır. İddia makamı kayıtlara göre yaralama yaptığını iddia ediyor. Kayıtlara göre tabiki yaralama yok. Şayet yaralama olsa dahi ev hapsi verilebilmesi için o cezanın alt sınırının sizin cezaevine girebileceğiniz sınırda olması gerekir. Hukukumuza göre az 2 yıldan fazla cezasının olması gerekir. Burada basit yaralama hükümleri uygulanması, bu yargılamanın sonunda hükmün açıklamasının geri bırakılması ile sonuçlanacak bir cezadır. Suç ispatlanmış olsa dahi. Ya tutuksuz yargılanmak üzere salıverilir, ya da adli kontrol şartıyla getirilebilir” diye konuştu.

3 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Ev hapsinde Koray beyle birlikte üç kişinin daha olduğunu söyleyen Kaya, “Demirel’e verilen ev hapsi, basit yaralama için çok ağır bir ceza. Şu an işine gidemiyor. İtirazımız henüz sonuçlanmadı. Verilen kararın siyasi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HALKI TAHRİK ETME ÇABASI

Kaya, Demirel’in şehit Yener Kırıkçı ile uzaktan akraba olduğunu belirterek, “Olay günü müvekkilim, şehit cenazesine gitmek üzere annesiyle birlikte yola çıkmış. Köy girişinde çakarları olan bir araçla yol tartışması yaşamışlar. Araçtan inen adamlar müvekkilimin aracının camına ve dikiz aynasına vurmuş. Sözkonusu araç Kılıçdaroğlu’na ait olan ve cenazeye gidiyor. Aracın CHP liderine ait olduğunu cenazede öğrenmiş. Sonra Kılıçdaroğlu’yla ilgili protestolar başlamış. Kalabalık olan alanda, Kılıçdaroğlu’nun iki koruması Koray beye yumruk atmış. Korumalar dirsek ve tekmeyle vurmuş. Korumaların halkı tahrik etmek için bazı girişimleri olmuş. Gazimiz korumalardan şikayetçi oldu” dedi.

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