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Gazze'de 22 naaş daha enkazdan çıkarıldı: Şehit sayısı 48 bin 319'a yükseldi

Gazze'de 22 naaş daha enkazdan çıkarıldı: Şehit sayısı 48 bin 319'a yükseldi

16:3920/02/2025, الخميس
AA
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Yaralı sayısı 111 bin 749'a çıktı.
Yaralı sayısı 111 bin 749'a çıktı.

İsrail'in 471 gün aralıksız devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 22 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte hastanelere enkaz altından çıkarılan 22 kişinin cansız bedeni ile 16 yaralının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 319'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 749'a çıktığı kaydedildi.

Ateşkesten sonra 3 haftada 92 Gazzeli katledildi

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



#Gazze Şeridi
#Şehit
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