Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor: Can kaybı 22 bin 438'e yükseldi

7 Ekim’den bu yana katil İsrail ordusu Filistin’i acımasızca ateş açmaya devam ediyor.





Terör devleti İsrail’in gece gündüz demeden bombaladığı Gazze halkında can kaybı artıyor.





Her geçen gün daha da ağırlaşan bilanço Sağlık Bakanlığınca açıklandı.





Ölü sayısı 22 bini geçti





İsrail ordusunun saldırısı altında olan Gazze halkında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.





Israil’in ordusunun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 125 arttı.





Hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.





65 bin tondan fazla bomba kullandı





Filistin makamlarının yaptığı açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 bin tondan fazla bomba kullandı.





İsrail'in Gazze'ye attığı patlayıcıların bir kısmı uluslararası yasaklı bombalardan oluşuyor.







