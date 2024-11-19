Gazze’de kıtlık riski felaket düzeyine ulaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze'deki kıtlık riskinin felaket düzeyine ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" oturumunda konuştu. Her 10 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği dünyada Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 yıl önce kabul edilen "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine" ulaşma yolundaki gayretlerin henüz beklenen neticeleri veremediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa imkanları dahilinde yardıma koşmayı görev bilen bir geleneğin temsilcisi olduğunu hatırlattı.





MİLLİ GELİRİN YÜZDE 1’İ YARDIMA GİDİYOR

"Komşusu açken tok yatmamayı" kendisine şiar edinen milletin, 2015'ten bu yana milli gelirinin yaklaşık yüzde 1'ini insani yardımlara ayırarak "dünyanın en hamiyetperver ülkeleri" arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Brezilya Dönem Başkanlığı'nın "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak" kurma seferberliğini, sadece stratejik bir girişim değil, ahlaki bir sorumluluk olarak da gördüklerini dile getirdi. Erdoğan, bugün bir yandan bu küresel ittifakı kurarken, diğer yandan da Gazze başta olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki çatışmalarda hayatları altüst olan sivillerin kaderleriyle baş başa bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:





2 MİLYON İNSAN GIDA VE SUYA ERİŞEMİYOR

"Özellikle Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. Artan saldırılar ve yaklaşan kış mevsimiyle, Gazze halkının şartları günden güne kötüleşiyor. Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum."





G20’de aile fotoğrafı

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı. G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.





Filistin’de çözüm için hazırız

G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Copacabana Kalesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için BM nezdinde girişim başlattığını, Filistin'de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve iki devletli çözüm için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu vurguladı.















