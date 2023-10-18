Gazze'deki İsrail vahşetinin kurbanları için 81 ilde selalar okunuyor

Gazze-Ayasofya
Terör devleti İsrail, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurdu. Gerçekleşen katliamda en az 500 kişi hayatını kaybetti.
Tüm camilerde selalar okundu
İşgalcilerin Gazze Şeridi'nde içinde sivillerin olduğu hastaneyi vurarak yüzlerce Gazzeliyi katlettiği vahşi saldırıyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün bütün camilerde selaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.
Gazze'de terör devleti İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybeden siviller için 81 ildeki camilerde selalar okunmaya başladı.