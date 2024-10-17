Gebze Belediyesi uyardı: Barınaktan kaçırdıkları köpekler üzerinden para topluyorlar

"Merkezimizi adeta işgal eden grubun, cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçmak dışında birtakım suçlar işlediği de incelemeler sırasında ortaya çıktı. Bazıları tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanın kaçırıldığı, çok miktarda hayvan mamasının gasbedildiği tespit edildi. Bu gasp ve hayvan hırsızlığı için de yargı süreçleri başlatıldı. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedi olarak tesisimize iadesi gereğini ilanen duyuruyoruz. Hayvansever olduğunu iddia eden grup, tesisimizde görevli başta veterinerler olmak üzere çalışanlarımızı, iddia ettikleri ve aslı olmayan suçların faili olarak göstermek üzere afişe ettiler. Görevi sokak hayvanlarının sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak olan görevlilerimizi hedef gösterdiler. Rehabilitasyon merkezi çalışanlarımıza yönelecek herhangi bir saldırıdan bu pervasız grubun sorumlu olduğunu kamuoyunun dikkatine arz ederiz."