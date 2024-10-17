Gebze Belediyesi uyardı: Barınaktan kaçırdıkları köpekler üzerinden para topluyorlar

Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi
Geçtiğimiz günlerde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden 75 hayvanın kaçırıldığı ve çok sayıda hayvan mamasının gasbedildiği Gebze Belediyesi, kaçırılan hayvanlarla ilgili bakım ve sağlık harcaması bahanesiyle para toplandığının tespit edildiğini duyurdu. Kaçırılan hayvanların taşıdıkları hastalıklara ilişkin uyarıda bulunan belediye, hayvanların iadesinin yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Gebze
’nin Pelitli Mahallesi’nde bir vatandaş, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyareti sırasında çöp konteynerinde kedi ve köpek cesetleri fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olay kısa sürede dikkat çekerken, belediye yetkilileri ölen hayvanların trafik kazaları, hastalık ya da doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, olay bazı çevrelerce provokasyona dönüştürüldü.
75 hayvan kaçırıldı
75 hayvan kaçırıldı
Gebze Belediye Başkanı
Zinnur Büyükgöz
konuyla ilgili yaptığı açıklamada barınaklardan 75 hayvanın kaçırıldığını belirterek
"11 Ekim’de merkeze hayvansever olduğunu iddia eden bir grubun girdiğini doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle yaşamını kaybeden cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçarak herkesi üzen görüntüler ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyu duyarlılığı oluşturduğunu"
ifadelerini kullanmıştı.
Büyükgöz şöyle devam etmişti;
"Merkezimizi adeta işgal eden grubun, cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçmak dışında birtakım suçlar işlediği de incelemeler sırasında ortaya çıktı. Bazıları tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanın kaçırıldığı, çok miktarda hayvan mamasının gasbedildiği tespit edildi. Bu gasp ve hayvan hırsızlığı için de yargı süreçleri başlatıldı. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedi olarak tesisimize iadesi gereğini ilanen duyuruyoruz. Hayvansever olduğunu iddia eden grup, tesisimizde görevli başta veterinerler olmak üzere çalışanlarımızı, iddia ettikleri ve aslı olmayan suçların faili olarak göstermek üzere afişe ettiler. Görevi sokak hayvanlarının sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak olan görevlilerimizi hedef gösterdiler. Rehabilitasyon merkezi çalışanlarımıza yönelecek herhangi bir saldırıdan bu pervasız grubun sorumlu olduğunu kamuoyunun dikkatine arz ederiz."
"Para topluyorlar"
"Para topluyorlar"
Olayın ardından Gebze Belediyesi'nden de konuyla ilgili uyarı geldi.
- Barınaklardan kaçırılan hayvanlar için para toplanmaya çalışıldığını tespit edildiği belirtilen açıklamada hayvanların taşıdıkları hastalıklardan dolayı toplumda oluşturdukları riske dikkat çekildi.
"Bütün hayvanların merkezimize iadesi ivedilikle yapılmalı"
"Bütün hayvanların merkezimize iadesi ivedilikle yapılmalı"
Açıklamada şu şekilde;
"Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşılarak vatandaşlarımızdan para istenmektedir.
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz, hastalık ve kazaya maruz kalmış sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti veren bir merkezdir. Merkezimizden kaçırılan hayvanların da, merkezimizde bulunma nedenleri olarak çeşitli hastalıkları bulunmaktadır. Eylemciler, bu hastalıkları gerekçe göstererek, insanlarımızın duyarlılığını istismar edip para toplamaya çalışmaktadırlar.
Kuduz, salgın hastalık gibi toplum sağlığını tehdit eden sağlık sorunları bulunan ve yaralanma sonucu organ hasarları olan bütün hayvanların merkezimize iadesinin ivedilikle yapılması gerekmektedir. İddialarla ilgili olduğu gibi eylemler sonucunda meydana gelen bu hadiselerle ilgili de yasal süreç başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın para toplama taleplerine itibar etmemesini, para talebinde bulunanları emniyet ve savcılıklara bildirmelerini istirham ederiz."
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