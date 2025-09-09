Yeni Şafak
Gebze'de bir anne ile ve 5 yaşındaki çocuğu evlerinde ölü bulundu

21:229/09/2025, Salı
AA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​
Kocaeli Gebze’de bir evde anne ve 5 yaşındaki kızı ölü bulundu; cesetlerin çürümüş halde olduğu tespit edildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evde anne ve 5 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden D.B'den (50) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan eve girdi.

Ekipler, evde anne ile 5 yaşındaki H.N.A'nın çürümüş haldeki cesetleriyle karşılaştı.

Polis ekipleri, evin uzun süredir kapalı olduğu ve içeriden kötü koku yayıldığı bilgisi üzerine maske ve eldivenle detaylı inceleme yaptı.

Cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kadının boşanmış olduğu ve biri 15 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​


#Kocaeli
#Gebze
#ölüm
