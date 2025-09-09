Gebze'de bir anne ile ve 5 yaşındaki çocuğu evlerinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evde anne ve 5 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden D.B'den (50) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis ekipleri, evin uzun süredir kapalı olduğu ve içeriden kötü koku yayıldığı bilgisi üzerine maske ve eldivenle detaylı inceleme yaptı.

Kadının boşanmış olduğu ve biri 15 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.