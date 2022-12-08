Gece kulübünde tartıştığı üç kişiye kurşun yağdırdı

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir gece kulübünde müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine müşteri yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti ve kurşunlar gece kulübü çalışanları Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A.’ya isabet etti.

Şüpheli, gece kulübüne geldiği aracına binerek bölgeden hızla uzaklaştı.

Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri 3 kişiyi vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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FOTOĞRAF 7 Olay öğleden sonra Kent Park yakınında meydana geldi. İddiaya göre, N.E. ile İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu İ.A. üzerinde taşıdığı tabancasıyla N.E.’ye ateş açarak ağır yaraladı. Kentte yankılanan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.E. bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi. Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken olayı duyan N.E.’nin yakınları hastane önüne akın etti. Saldırgan İ.A. ise olay sonrası karakola giderek teslim olurken, olayla ilgili olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Hakkari’de hareketli anlar: Kent merkezine sıçrayan olaylar sonrası esnaf kepenk kapattı Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.

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