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BURSA

Gece kulübünde tartıştığı üç kişiye kurşun yağdırdı

Bursa’da bir kişi müşteri olarak gittiği gece kulübünde tartıştığı çalışanlara kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan üç kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Gece kulübünde tartıştığı üç kişiye kurşun yağdırdı
Gece kulübüne giden müşteri, tartıştığı 3 çalışanı tabancayla vurdu

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir gece kulübünde müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine müşteri yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti ve kurşunlar gece kulübü çalışanları Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A.’ya isabet etti.

Şüpheli, gece kulübüne geldiği aracına binerek bölgeden hızla uzaklaştı.

Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri 3 kişiyi vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hakkari’de hareketli anlar: Kent merkezine sıçrayan olaylar sonrası esnaf kepenk kapattı
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Olay öğleden sonra Kent Park yakınında meydana geldi.
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İddiaya göre, N.E. ile İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu İ.A. üzerinde taşıdığı tabancasıyla N.E.’ye ateş açarak ağır yaraladı.
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Kentte yankılanan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralanan N.E. bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.
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Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken olayı duyan N.E.’nin yakınları hastane önüne akın etti. Saldırgan İ.A. ise olay sonrası karakola giderek teslim olurken, olayla ilgili olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
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Hakkari’de hareketli anlar: Kent merkezine sıçrayan olaylar sonrası esnaf kepenk kapattı
Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.

Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında iki kişi hayatını kaybetti
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Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü tırın lastiği patladı.
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Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı.
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Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar’ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında iki kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve yanında bulunan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpan tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.


Oteldeyangın paniği

Otelde
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Tartıştığı kişilerekurşun yağdırdı

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