Gündem Geçen yıl 40 milyondan fazla tebligat elektronik ortamda gönderildi
ANKARA

Geçen yıl 40 milyondan fazla tebligat elektronik ortamda gönderildi

Yargısal süreçlerin hızlanması, kağıt tasarrufu sağlanması ve doğanın korunması amacıyla hayata geçirilen e-Tebligat uygulamasıyla 2021 yılında 40 milyon 537 bin 177 ileti, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

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Haber Merkezi AA
Geçen yıl 40 milyondan fazla tebligat elektronik ortamda gönderildi
Arşiv

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2015'te ihtiyari olarak hizmete sunulan e-Tebligat uygulaması, yargı reformu kapsamında 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda e-Tebligat ile geçen yıl muhataplarına elektronik ortamda ulaştırılan tebligat sayısı 40 milyon 537 bin 177 olarak kayıtlara geçti. Uygulamanın başladığı günden beri gönderilen e-Tebligat sayısı 90 milyon 335 bin 19'a ulaştı.

Bu yolla 3 bin 162 ton kağıt tasarrufu sağlanırken, 53 bin 749 ağaç da korundu. Ayrıca e-Tebligat ile bugüne kadar 1 milyar 219 milyon lira tasarruf sağlandı.

e-Tebligat için başvurular PTT'ye yapılıyor

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor.

Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.

Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılıyor.

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