Geçici başkan Yerlikaya

YSK kararıyla CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesinin ardından İstanbul’u seçime kadar kimin yöneteceği belli oldu. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.
Vali Yerlikaya, dün akşam belediyenin Saraçhane’deki başkanlık binasına gelerek görevine başladı. Yerlikaya, 47 gün sonra yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine belirterek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.