Geçmişin izleri bugüne taşınıyor

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’ın tarihi dokusuna hayat veren yapılara imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Meydanı’nda Üsküdar’ın tarihi mirasından izler taşıyan Antikacılar Çarşısı’nı İstanbulluların hizmetine sundu. Toplumsal yaşamın farklı dönemlerini temsil eden eşyaların, kıymetli antika parçaların satışa sunulacağı çarşı, eski eşya ve antika meraklılarının uğrak yerlerinden biri olacak. Antikacılar Çarşısı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Besli, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Prof. Dr. Uğur Derman, İstanbul Antikacılar Derneği Başkanı Abdülbaki Şimşek ve vatandaşların katıldığı programla açıldı.

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İÇİMİZDE BİR UKDE İDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün biz Üsküdarlılar için de özel bir gün. Üsküdar’ın kodlarında var olan, derinliklerinde var olan, asaletinde var olan köklü geleneklerini oluşturan çok önemli bir eser ve çarşıyı siz kıymetli dostlarımızla beraber açmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üsküdar Antikacılar Çarşısı’nın yaklaşık 60-70 yıla yakın geçmişi var. Üsküdar’dan özellikle merkezinde değişik alanlarda ilgilileriyle, antika severlerle çeşitli mekanlarda buluşuyorum. Ancak özellikle arka tarafta ki pasajdaki hali ne yazıkki çokta iyi bir ortam değildi. Bizim de içimizde bir ukteydi Üsküdar’ın şanına yaraşır bir antika çarşısını oluşturmak. Hamdolsun işte gördüğünüz gibi Üsküdar’ımızın bu muhteşem Mimar Sinan Meydanı’yla ve Mimar Sinan’ın adını taşıyan eski çarşı ve yeni çarşı ile birlikte burası tam bir kültür sanat merkezi haline geldi” dedi.

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ANTİKA BENİM AMATÖR MERAKIM

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, “Antikaya benim amatörce merakım var; eskiden çarşıya gider gelirdim. Başkanda yeniden yerini değiştirdik açıyoruz deyince epeydir gelmemiştim. Bazen eski pikaplardan altmışlığımız olmuştu, taş plaklar felan alırdık. Kadıköy’de de var böyle sokak orayada gidiyorduk bazen. Onun dışında çok güzel mobilya parçası oldu mu bu eski eşya gibi değilde sanat eseri olarak görüyor insan. Kimse evindeki eşyalarını bu kadar sanatsal eşyalardan seçmiyor, seçemiyor” diye konuştu.

Kalemin aşka yolculuğu başladı

Kültür ve sanat aktivitelerine de devam eden Üsküdar Belediyesi, usta sanatçı Emine Sağlam Bakan’ın eserlerinden oluşan ‘Kalemin Aşka Yolculuğu Hat Sergisi’ni İstanbullularla buluşturdu. Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbullular ile buluşturulan hat sergisi, birçok sanatseveri ağırladı. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda koleksiyonda eserleriyle yer alan usta sanatçı Emine Sağlam Bakan’ın eserlerinden oluşan sergisi, 27 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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