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ANKARA

Geleceğe yatırım kreşten başlıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde kreş olarak hizmet veren Yonca Gündüz Bakımevi’nin öğrenci kapasitesini artırdıklarını söyledi. Altınok, “Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sunabilmek için geleceklerine yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok

Keçiören Belediyesi Yonca Gündüz Bakımevi’nde geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalarla 15 kişilik derslikler oluşturulurken, bu dersliklerin içerisi de kreş olarak düzenlendi. Öğrenci kapasitesi 150’ye çıkarılan gündüz bakımevine ön başvuru tarihi ise 5-21 Ağustos olarak belirlendi.

‘İYİ YETİŞMELİLER’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kreşlerde eğitim alacak olan çocuklara ve ailelerine verdiği mesajda, çocukların iyi yetiştirilmesi için onlara yönelik hizmet çeşitliliğinin artırıldığını vurgulayarak, “Çocuklar dünyanın en değerli ve en temiz güzellikleridirler. Bizi mutlu eden birçok iş yapıyoruz. En çok da çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilere yönelik hizmetleri hayata geçirirken mutlu oluyoruz. Rabbimden tüm çocuklarımıza aileleriyle birlikte hayırlı bir ömür ve güzel bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi olarak ilçedeki kreş ve kütüphane sayısını artırmaya devam edeceklerini de kaydeden Altınok, “Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Ayrıca şu an hizmet veren kreşlerimizi denetliyor, en küçük bir eksilik olduğunda da anında müdahale ediyoruz. Burada yıkılan kalpler bir dünyanın yıkılması ve kırılmasıdır. Buna asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.

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