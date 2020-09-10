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Geleceğin doktoru pandemiyi fırsata çevirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Türkiye genelinde 147’nci olan Uğur Okulları mezunu Emir Doğan, Ege Üniversitesi’ne en yüksek puanla yerleşen öğrenci oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rektör Budak, Ege Üniversitesine ilk 200’den giren Tıp Fakültesi öğrencisi Emir Doğan’ın kaydını bizzat yaparak, başarılar diledi.
Rektör Budak, Ege Üniversitesine ilk 200’den giren Tıp Fakültesi öğrencisi Emir Doğan’ın kaydını bizzat yaparak, başarılar diledi.

Uzaktan eğitim sürecinde de derslere kesintisiz devam eden Uğur Okulları öğrencisi Emir Doğan, Türkiye genelinde 147’nci oldu. Ege Üniversitesi’ne en yüksek puanla yerleşen Emir Doğan’ın tercihi tıp fakültesi oldu. Genç üniversitelinin Tıp Fakültesi kaydını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı.

REHAVETE KAPILMADIM

  • Pandemi sürecinde sınava hazırlanan Doğan “Çoğu akranımın motivasyon sıkıntısı yaşadığı bu zorlu süreci ben fırsata çevirdim. Pandemi sürecinde rehavete kapılmadım. Dijital eğitim platformu Metodbox üzerinden gerçekleştirilen online ders ve deneme sınavları, öğretmenlerimin desteği ve kendi kendime yaptığım çalışmalarla bu başarıyı elde ettim. Öğretmenlerim hem bilgi aktarımı hem de psikolojik anlamda beni hiç yalnız bırakmadılar. Belki de salgın nedeniyle eve kapanmamış olsaydık bu kadar başarılı olamazdım” dedi.

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