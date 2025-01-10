Geleceğin enerji liderleri 'Young Energy Leaders' ile yetişiyor

World Energy Council (WEC) Türkiye, bu yıl yenilenen kapsamıyla ilk kez düzenlediği Young Energy Leaders programıyla büyük bir başarıya imza attı.





Türkiye enerji sektöründeki genç profesyonellerin gelişimi için tasarlanan bu özel programa yoğun ilgi gösterildi ve toplam 124 başvuru yapıldı. Bu durum, hem sektörün geleceğine duyulan ilginin hem de enerji dönüşümünde genç liderlerin yetiştirilmesinin öneminin altını çiziyor.





Young Energy Leaders, enerji sektöründe en az dört yıllık deneyime sahip, ileri düzeyde İngilizce bilen ve enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek projelerde gönüllü olarak yer almak isteyen genç profesyoneller için eşsiz bir fırsat sunuyor. İlk yılında kamu ve özel sektörden yoğun ilgi gören program, katılımcılarına sektörle ilgili kritik öneme sahip projelerde yer alma, geniş bir network oluşturma ve Dünya Enerji Konseyi’nin küresel Future Energy Leaders programına başvuru şansı sağlıyor.





WEC Türkiye’nin bu girişimi, uluslararası enerji organizasyonlarındaki etkinliğini artırmanın yanı sıra, Türkiye’nin enerji sektöründeki genç yetenekleri global bir platforma taşıma vizyonunu da yansıtıyor. Dünya Enerji Konseyi’nin global Future Energy Leaders programına başvuru önceliği tanınması, Türk enerji profesyonellerinin dünya sahnesindeki görünürlüğünü artıracak ve sektörün gelecekteki liderlerini uluslararası bir boyuta taşıyacak.



