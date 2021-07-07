​Gelecek nesillere temiz Kayseri​

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Haziran itibariyle elektrik üretimine başlayan Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri’nde Daire Başkanları Ali Süslü ve Hakkı Alp ile birlikte incelemelerde bulundu.
- Kayseri’yi her açıdan çok önemsediklerini ve gelecek nesillere çevre açısından tertemiz bir Kayseri bırakmak istediklerini kaydeden Büyükkılıç, “Biyogaz teknolojisi ile organik kökenli atıklardan hem ucuz ve çevre dostu bir enerji, hem de gübre elde ediliyor. Atıkların geri kazanılmasına çevreye sağlayacağı katkı açısından özel bir önem veriyoruz. Tesiste elektrik üretiminin başlamış olması gurur verici” dedi.