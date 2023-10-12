|
Gündem

Gelecek Partili Sema Silkin Ün: Çifte vatandaşlarımızın İsrail'de askerlik yapması gözden geçirilmeli

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, işgalci İsrail güçleri ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara değindi. İsrail'in tüm vatandaşlarına zorunlu askerlik yaptırdığını vurgulayan Ün, aynı zamanda Türk pasaportuna da sahip çifte vatandaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığına (MSB) sorular yöneltti.

18:18 . 12/10/2023 Perşembe
Diğer
Gelecek Parti Milletvekili Sema İlkin Ün

Gelecek Parti Milletvekili Sema İlkin Ün

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, işgalci İsrail güçleri ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara değindi.

İsrail'in tüm vatandaşlarına zorunlu askerlik yaptırdığını vurgulayan Ün, aynı zamanda Türk pasaportuna da sahip çifte vatandaşlara ilişkin sorular yöneltti.

"İsrail tarafından silah altına çağırılmış vatandaşımız bulunmakta mıdır?"

Bölgede 'çoklu aktörlerin katılım sağlayacağı sancılı bir sürecin fitilini ateşleme ihtimalini güçlü bir biçimde ortaya koyduğunu' belirten Ün, şu konulara değindi:

- İsrail´in savaş ilan ettiği seferberlik görev emri çıkardığı şu kritik dönemde çifte vatandaşlık sahibi Türk vatandaşlarımızdan da savaşa katılmak durumunda kalanlar olacağı açıktır.
Türkiye´de askerliğini İsrail´de yapmış olan çifte vatandaş sayısı kaçtır?
- Şu an ilan edilen seferberlik ile birlikte
İsrail tarafından silah altına çağırılmış vatandaşımız bulunmakta mıdır?
- Orada askerlik vazifesini ifa eden vatandaşlarımızdan
daha önce Türk vatandaşlarına yönelik suç niteliği taşıyan kimi fiillere iştirak eden olmuş mudur?
-
İsrail ordusunun
uluslararası hukukta savaş suçu sayılan kimi
cürümlerine zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle katılan vatandaşlarımız olmuş mudur?


#Sema Silkin Ün
#Gelecek Partisi
#İsrail
#Filistin
#Milli Savunma Bakanlığı
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Burak Yılmaz’ın yardımcıları belli oldu: İşte o isimler