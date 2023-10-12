Gelecek Partili Sema Silkin Ün: Çifte vatandaşlarımızın İsrail'de askerlik yapması gözden geçirilmeli

Gelecek Parti Milletvekili Sema İlkin Ün
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, işgalci İsrail güçleri ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara değindi.
İsrail'in tüm vatandaşlarına zorunlu askerlik yaptırdığını vurgulayan Ün, aynı zamanda Türk pasaportuna da sahip çifte vatandaşlara ilişkin sorular yöneltti.
"İsrail tarafından silah altına çağırılmış vatandaşımız bulunmakta mıdır?"
Bölgede 'çoklu aktörlerin katılım sağlayacağı sancılı bir sürecin fitilini ateşleme ihtimalini güçlü bir biçimde ortaya koyduğunu' belirten Ün, şu konulara değindi: