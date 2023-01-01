Gelecek Partili Torun masada dönen pazarlığı anlattı: HDP ile ortak aday çıkarabiliriz
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun katıldığı programda altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti. Akşener'in olumlu yaklaştığını ifade eden Torun, "Süreç içinde ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.
15:45 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gelecek Partili Torun altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti
Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Karar TV'de altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da yapmış olduğu konuşmasını değerlendiren Torun,
"Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı"
ifadelerini kullandı.
'ORTAK ADAY ÇIKABİLİR'
HDP ile ortak aday çıkarabileceklerini belirten Torun, Akşener'in konuşmasının sürece olumlu yansıdığını söyledi. Torun,
"Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı aday çıkaracağı açıklandı. Ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda bir en azından ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik bir takım çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum"
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