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POLİTİKA

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 5 sanık hakkında tahliye kararı

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili dava kapsamında tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyelerine hükmetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Mahkemenin kararında, Özdağ'a saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından dava açıldığı, iddianamenin gönderildiği Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinin, eylemin adam öldürmeye teşebbüs suçuna uyabileceğini değerlendirerek görevsizlik kararı verdiği belirtildi.

Özdağ'a yönelik eylemin kasten yaralama niteliğinde olduğunu kabul eden mahkeme, Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırdı.

Uyuşmazlık durumunda dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gideceğini ve bu sürecin zaman alacağını belirten mahkeme, isnat edilen suçun kanundaki cezasının sınırı ile tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alıp sanıklar Abdurrahman G, Berke A, Gülahmet T, Kadir H. ve Muhammet Raşit G'nin tahliyelerine karar verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anı
OYNAT 00:26
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2'si gözaltına alındı.


Mahkeme ayrıca, sanıklar hakkında, yurt dışına çıkma yasağı ve haftada bir gün en yakın kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol kararı uygulanmasına hükmetti.

Dosya tekrar Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramış, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli 19 Ocak, 3 şüpheli ise 28 Ocak'ta sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından iddianame düzenleyerek Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi ise görevsizlik kararı vererek, dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

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